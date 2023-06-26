Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Береговая охрана США начала расследование трагедии батискафа «Титан»

Короткая ссылка
Береговая охрана США объявила о начале официального расследования трагедии с батискафом «Титан» в Атлантике.

«Береговая охрана официально сформировала комиссию по расследованию пропажи этого судна, а также гибели пяти человек, находившихся на его борту», — цитирует РИА Новости контр-адмирала Береговой охраны США Джона Могера.

По его словам, расследование возглавит капитан Джейсон Ньюбауэр. В ходе расследования предполагается установить виновных в гибели людей.

Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Океанолог, гидронавт-исследователь СССР, капитан, писатель Анатолий Таврический в беседе с ФАН прокомментировал версии о причинах гибели батискафа «Титан».

Райан Рэмси, экс-командир британской атомной подлодки (АПЛ) HMS Turbulent, предположил, что причиной разрушения батискафа «Титан» мог быть дефект корпуса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить