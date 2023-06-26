Береговая охрана США начала расследование трагедии батискафа «Титан»

Береговая охрана США объявила о начале официального расследования трагедии с батискафом «Титан» в Атлантике.

«Береговая охрана официально сформировала комиссию по расследованию пропажи этого судна, а также гибели пяти человек, находившихся на его борту», — цитирует РИА Новости контр-адмирала Береговой охраны США Джона Могера.

По его словам, расследование возглавит капитан Джейсон Ньюбауэр. В ходе расследования предполагается установить виновных в гибели людей.

Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Океанолог, гидронавт-исследователь СССР, капитан, писатель Анатолий Таврический в беседе с ФАН прокомментировал версии о причинах гибели батискафа «Титан».

Райан Рэмси, экс-командир британской атомной подлодки (АПЛ) HMS Turbulent, предположил, что причиной разрушения батискафа «Титан» мог быть дефект корпуса.