Береговая охрана США начала расследование трагедии батискафа «Титан»
«Береговая охрана официально сформировала комиссию по расследованию пропажи этого судна, а также гибели пяти человек, находившихся на его борту», — цитирует РИА Новости контр-адмирала Береговой охраны США Джона Могера.
По его словам, расследование возглавит капитан Джейсон Ньюбауэр. В ходе расследования предполагается установить виновных в гибели людей.
Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.
Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.
Океанолог, гидронавт-исследователь СССР, капитан, писатель Анатолий Таврический в беседе с ФАН прокомментировал версии о причинах гибели батискафа «Титан».
Райан Рэмси, экс-командир британской атомной подлодки (АПЛ) HMS Turbulent, предположил, что причиной разрушения батискафа «Титан» мог быть дефект корпуса.