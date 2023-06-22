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Береговая охрана США: обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве

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Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер заявил, что обломки батискафа «Титан» свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.
Береговая охрана США: обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве
  • AFP

Об этом сообщает CNN.

Он сообщил, что найденные в более чем 200 метрах от затонувшего «Титаника» обломки свидетельствуют о том, что с батискафом произошёл «катастрофический направленный внутрь взрыв».

По словам Могера, участники поисковой операции признают, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки, и сложностью работы на ней вероятность обнаружения останков погибших мала.

Он также подтвердил гибель экипажа пропавшего в Атлантике батискафа «Титан».

Ранее капитан 1-го ранга ВМФ СССР и России, председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин в беседе с ФАН назвал причины, по которым затянулись поиски батискафа «Титан».

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