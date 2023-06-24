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Экс-командир британской АПЛ: батискаф «Титан» мог разрушиться из-за дефекта корпуса

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Райан Рэмси, экс-командир британской атомной подлодки (АПЛ) HMS Turbulent, заявил, что причиной разрушения батискафа «Титан» мог быть дефект корпуса.

По его словам, целостность корпуса батискафа, который был сделан из углеродного волокна и титана, могла нарушиться в условиях огромного давления из-за дефекта.

«Я бы сказал, что пренебрежение стандартами при строительстве таких видов подводных аппаратов в погоне за инновациями сопряжена с огромными рисками и в данном случае риск материализовался и погибли люди», — приводит ТАСС слова Рэмси в эфире Sky News.

Ранее океанолог, гидронавт-исследователь СССР, капитан, писатель Анатолий Таврический в беседе с ФАН заявил, что «Титан» имел цилиндрическую форму, которую можно назвать «неудачной».

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