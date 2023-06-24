Экс-командир британской АПЛ: батискаф «Титан» мог разрушиться из-за дефекта корпуса
По его словам, целостность корпуса батискафа, который был сделан из углеродного волокна и титана, могла нарушиться в условиях огромного давления из-за дефекта.
«Я бы сказал, что пренебрежение стандартами при строительстве таких видов подводных аппаратов в погоне за инновациями сопряжена с огромными рисками и в данном случае риск материализовался и погибли люди», — приводит ТАСС слова Рэмси в эфире Sky News.
Ранее океанолог, гидронавт-исследователь СССР, капитан, писатель Анатолий Таврический в беседе с ФАН заявил, что «Титан» имел цилиндрическую форму, которую можно назвать «неудачной».