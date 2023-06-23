Океанолог Сагалевич предположил, что батискаф «Титан» взорвался сразу после потери связи
«Он лежит на отметке 3800, а по моим оценкам, аппарат взорвался в толще воды на глубине 3400—3500 метров. Сразу после того, как была потеряна связь. Это легко вычислить, у них сеансы связи были каждые 15 минут, и глубина аппарата каждый раз фиксировалась», — заявил Сагалевич в беседе с сайтом kp.ru.
Он также отметил, что носовая и кормовая части батискафа были сделаны из титана, а средняя, то есть основной корпус, был выполнен из углепластика.
«Это, конечно, прочный материал, но хрупкий. При нагрузках он не прогибается, как сталь, а лопается, как стекло», — пояснил эксперт.
Он добавил, что благодаря углепластику удалось сделать аппарат легче, но это решение стало фатальным.
Ранее океанолог, гидронавт-исследователь СССР, капитан, писатель Анатолий Таврический в беседе с ФАН заявил, что «Титан» имел цилиндрическую форму, которую можно назвать «неудачной».