Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что угроза распространения по всему миру оружия, поставляемого Вооружённым силам Украины со стороны стран Запада, актуальна, это неизбежный процесс.

Таким образом Песков прокомментировал заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что поставленное Западом для Украины оружие уже появляется на границе Израиля.

«Мы ещё ранее говорили о такой опасности и о том, что поставляемое западное оружие на Украину уже продаётся разными преступными группировками в Европе. Это неизбежный процесс», — подчеркнул он.

Представитель Кремля подчеркнул, что украинские власти не в состоянии обеспечить учёт, сохранность и безопасность поставляемого вооружения.

Это может иметь последствия как для региональной, так и мировой безопасности, заключил Песков.

По словам журналиста-расследователя Сеймура Херша, западные политики знают, что поставляемое украинской армии оружие утекает на чёрный рынок, но западные СМИ замалчивают эту проблему.