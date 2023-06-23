Песков назвал неизбежным процессом распространение по миру поставляемых Украине вооружений
- РИА Новости
Таким образом Песков прокомментировал заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что поставленное Западом для Украины оружие уже появляется на границе Израиля.
«Мы ещё ранее говорили о такой опасности и о том, что поставляемое западное оружие на Украину уже продаётся разными преступными группировками в Европе. Это неизбежный процесс», — подчеркнул он.
Представитель Кремля подчеркнул, что украинские власти не в состоянии обеспечить учёт, сохранность и безопасность поставляемого вооружения.
Это может иметь последствия как для региональной, так и мировой безопасности, заключил Песков.
По словам журналиста-расследователя Сеймура Херша, западные политики знают, что поставляемое украинской армии оружие утекает на чёрный рынок, но западные СМИ замалчивают эту проблему.