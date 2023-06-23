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Нетаньяху заявил, что поставляемое Западом на Украину оружие появилось у границ Израиля

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Поставленное Западом для Украины оружие уже появляется на границе Израиля, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

В интервью газете The Jerusalem Post он пояснил, что это одна из причин, по которой страна воздерживается от военной поддержки Киева.

«У нас есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана... Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ», — заявил Нетаньяху.

Ранее в Минобороны Израиля опровергли сообщения о планах передать Украине танки Merkava.

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул власти Израиля в «нейтралитете» по отношению к конфликту на Украине.

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