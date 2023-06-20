KAN: в офисе Зеленского упрекнули Израиль за неучастие в украинском конфликте
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Об этом сообщает радиостанция KAN.
Как уточняет РИА Новости, Ермак считает, что в данный момент наступило время для посещения Украины премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Почему Израиль сохраняет нейтралитет в конфликте?» — заявил Ермак.
Отмечается, что украинский чиновник назвал Израиль наиболее нейтральным государством из тех, у кого хорошие отношения с Украиной.
Ранее в Минобороны Израиля опровергли сообщения о планах передать Украине танки Merkava.