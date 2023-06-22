Аналитик Юшков: Запад не будет публиковать итоги расследования по «Северным потокам»

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-службы прокуратуры Швеции о том, что ряд материалов расследования по «Северным потокам» могут засекретить.

«Мы видим картину, когда вообще никакой официальной информации нет, и всё, получается, засекречено. Они просто сливают данные через СМИ, которые политически выгодны странам Запада. То пытаются всё свалить на Украину, Украина отбивается... Уже появилась версия, что это некие украинские активисты, которые вообще не были ни с кем связаны», — напомнил Юшков.

При этом, как пояснил аналитик, реальные результаты расследования не будут публиковаться западными странами, иначе, по словам эксперта, «можно выйти на самих себя или на своих союзников».

Ранее прокуратура Швеции сообщила, что ряд материалов расследования по «Северным потокам» могут засекретить.

15 июня первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия будет стремиться к международному расследованию и наказанию виновных в подрыве газопроводов.

10 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла признание бельгийских СМИ в том, что ЦРУ уведомляло Бельгию об украинском следе в терактах на «Северных потоках».