Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Прокуратура Швеции: ряд материалов расследования по «Северным потокам» могут засекретить

Короткая ссылка
Ряд материалов, касающихся расследования ЧП на «Северных потоках», может быть засекречен.
Прокуратура Швеции: ряд материалов расследования по «Северным потокам» могут засекретить
  • AFP
  • © Airbus DS 2022

Об этом сообщили в пресс-службе шведской прокуратуры.

«Если будет составлено обвинительное заключение, то часть материалов расследования, вероятно, будет обнародована. В целом прокурор в Швеции также может принять решение, что некоторые части должны остаться конфиденциальными», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия будет стремиться к международному расследованию и наказанию виновных в подрыве газопроводов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить