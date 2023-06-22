Прокуратура Швеции: ряд материалов расследования по «Северным потокам» могут засекретить
- AFP
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Об этом сообщили в пресс-службе шведской прокуратуры.
«Если будет составлено обвинительное заключение, то часть материалов расследования, вероятно, будет обнародована. В целом прокурор в Швеции также может принять решение, что некоторые части должны остаться конфиденциальными», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия будет стремиться к международному расследованию и наказанию виновных в подрыве газопроводов.