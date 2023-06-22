Госдеп: стратегия Запада состоит в наращивании мощностей поставок ВСУ

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что стратегия стран Запада заключается в наращивании мощностей поставок для армии Украины.

Пателу на брифинге задали вопрос, почему США продолжают предоставлять Украине всё более мощные вооружения.

«Мы в тесной координации с союзниками и партнёрами давали оценку видам технологий и систем, которые, как нам кажется, необходимы нашим украинским партнёрам. ... В этом заключается наша стратегия касательно предоставления дополнительной помощи партнерам на Украине», — приводит ТАСС ответ Патела.

Он отметил, что пока у него нет новостей касательно изменений в военной помощи.

Ранее сообщалось, что в США ошиблись при расчётах стоимости направленного за два года вооружения Киеву на $6,2 млрд. Излишек предполагается потратить на будущие поставки.

Согласно отчётам, с начала спецоперации Пентагон оказал Украине помощь на сумму порядка $40 млрд. После пересчёта выяснилось, что реальная помощь США составила около $34 млрд.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, сколько бы Украине ни дали оружия, всегда будет мало.