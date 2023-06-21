В США по ошибке завысили стоимость переданного оружия на Украину

В США ошиблись при расчётах стоимости направленного за два года вооружения Киеву на $6,2 млрд — излишек предполагается потратить на будущие поставки, заявили в Пентагоне.

«Это просто вернётся в копилку денег, которые мы выделили для будущего изъятия вооружения со складов Пентагона для передачи Украине», — приводит сообщение Associated Press.

Уточняется, что при изъятии техники со складов американского ведомства учитывалась стоимость поступающей замены, а не самого оружия. В итоге бухгалтеры ошиблись на $3,6 млрд в текущем финансовом году и на $2,6 млрд в прошлом финансовом году.

Согласно отчётам, с начала спецоперации Пентагон оказал Украине помощь на сумму порядка $40 млрд. После пересчёта выяснилось, что реальная помощь США составила около $34 млрд.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, сколько бы Украине ни дали оружия, всегда будет мало.

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал конфликт на Украине марафоном и пообещал длительную поддержку ВСУ.