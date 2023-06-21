Блинкен анонсировал выделение Украине $1,3 млрд помощи

США выделят Украине дополнительную помощь в размере $1,3 млрд, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

«США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд... мы инвестируем около $520 млн на восстановление энергетики», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в США ошиблись при расчётах стоимости направленного за два года вооружения Киеву на $6,2 млрд. Излишек предполагается потратить на будущие поставки.

Согласно отчётам, с начала спецоперации Пентагон оказал Украине помощь на сумму порядка $40 млрд. После пересчёта выяснилось, что реальная помощь США составила около $34 млрд.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, сколько бы Украине ни дали оружия, всегда будет мало.