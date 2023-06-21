Блинкен анонсировал выделение Украине $1,3 млрд помощи
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«США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд... мы инвестируем около $520 млн на восстановление энергетики», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что в США ошиблись при расчётах стоимости направленного за два года вооружения Киеву на $6,2 млрд. Излишек предполагается потратить на будущие поставки.
Согласно отчётам, с начала спецоперации Пентагон оказал Украине помощь на сумму порядка $40 млрд. После пересчёта выяснилось, что реальная помощь США составила около $34 млрд.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, сколько бы Украине ни дали оружия, всегда будет мало.