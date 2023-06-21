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Эксперт Дандыкин: аппарат «Мир» мог бы участвовать в спасении пропавшего батискафа «Титан»

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Ангелина Шурпина
Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с RT рассказал о характеристиках пропавшего батискафа «Титан», а также выразил мнение, что российский аппарат «Мир» мог бы участвовать в спасательной операции.
Эксперт Дандыкин: аппарат «Мир» мог бы участвовать в спасении пропавшего батискафа «Титан»
  • AFP
  • © OceanGate Expeditions

«Это глубоководный аппарат. Но наш (российский глубоководный аппарат. — RT) «Мир» позволяет работать на больших глубинах, и у него есть манипуляторы, он в принципе мог бы участвовать в спасении этого батискафа. «Мир» — это конкретно глубоководный аппарат, предназначенный для изучения шельфа, морского дна, использовался и во время съёмок фильма про «Титаник», — объяснил эксперт.

При этом, по словам специалиста, батискаф «Титан» создан для использования в туристических целях.

По его мнению, достаточно частая эксплуатация аппарата, сбои и технические неисправности могли привести к происшествию. 

«У батискафа есть возможности, сбросив балласт, подниматься наверх», — рассказал Дандыкин.

Но, как подчеркнул собеседник RT, запас кислорода «стремительно исчезает», его хватит на сутки. 

Ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил о том, что к российскому военно-морскому флоту не обращались за помощью в поисках пропавшего неподалёку от места затопления «Титаника» подводного аппарата.

В понедельник, 19 июня, стало известно о том, что в Атлантическом океане пропал глубоководный аппарат, предназначенный для доставки туристов к месту кораблекрушения «Титаника», сейчас ведутся поиски субмарины.

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