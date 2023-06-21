ВМФ России: к Москве не обращались за помощью в поисках пропавшего у «Титаника» батискафа

К российскому военно-морскому флоту не обращались за помощью в поисках пропавшего неподалёку от места затопления «Титаника» подводного аппарата, заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

«К нам за помощью не обращались, будем надеяться, что найдут и (пассажиры. — RT) будут спасены», — цитирует его ТАСС.

В понедельник, 19 июня, компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник».

По имеющимся данным, на борту находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье, 18 июня.

20 июня стало известно, что Береговая охрана США расширяет зону поиска пропавшего батискафа «Титан», направлявшегося к «Титанику».

Телеканал CNN сообщил, что спасатели слышали акустическую обратную связь во время поисков пропавшего батискафа.

Ранее уволенный пилот OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал компанию об опасности использования батискафов «Титан».

По данным издания, он неоднократно говорил руководству, что оболочка батискафов не была достаточно протестирована на безопасность.