ЕС и США обсудили усиление антироссийских санкций и использование российских активов

ЕС и США обсудили в Швеции усиление антироссийских санкций и сотрудничество в использовании замороженных российских активов на нужды Украины, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Мы обсудили нашу поддержку Украины, наше партнёрство в этой области углубляется... Мы рады, что наше сотрудничество продолжается... по усилению санкций и сотрудничеству в выявлении и конфискации российских активов продолжают работу наши контактные группы», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рейндерса, представители США и ЕС продолжат искать пути использования российских активов для восстановления Украины.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что России придётся заплатить за восстановление Украины.

В Великобритании представили закон, позволяющий сохранить антироссийские санкции до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву компенсацию.

14 ноября участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов приняли резолюцию, признающую необходимость создания механизма для возмещения якобы убытков Украине.

Резолюцию о выплате «репараций» Украине поддержали 94 страны, 14 высказались против, ещё 73 государства воздержались.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Генассамблеей ООН проекта резолюции о возмещении ущерба Киеву со стороны Москвы.