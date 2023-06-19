RT: «Новая газета Европа» получила в 2022 году почти €1 млн грантов

Как выяснил RT, латвийская «Новая газета Европа», созданная после закрытия одноимённого российского издания, за неполный 2022 год получила €953 тыс. в виде грантов и субсидий от неназванных организаций. Это следует из официальной отчётности СМИ. При этом известно, что плательщиками точно не являются государственные институции Евросоюза. Для этого источника средств в отчёте предусмотрена отдельная строка, и она осталась пустой.

Как сообщается в отчёте, расходы издания «Новая газета Европа» с апреля 2022 года — первого месяца работы — составили €664 тыс. Из них на зарплату потрачено €13 тыс.

Основные расходы на персонал проведены по статье баланса как выплаты материальной помощи — €503 тыс.

Как сообщали рижские СМИ, авторы газеты работают как из Латвии, так и удалённо.

Остальные траты состоят из «социального обеспечения» (€3 тыс.) и «прочих расходов» (€143 тыс).

К концу года издание осталось в плюсе. Положительная разница между доходами и расходами составила €289 тыс. При этом газета обязана заплатить в будущем €38 тыс. налогов и взносов на соцобеспечение.

Учредителями латвийского юрлица Novaja Gazeta — Europe стали журналистка «Новой» Мария Епифанова и её коллега, главный редактор издания Кирилл Мартынов*.

В графе «гражданство» у Епифановой стоит Мальта. Паспорт этой страны можно получить за инвестиции не менее €690 тыс., через брак либо натурализацию (прожить на острове 6 лет).

Имени Дмитрия Муратова, который долгие годы оставался бессменным главредом российской «Новой газеты», в документах нет.

Латвийское издание запустилось 19 апреля 2022 года. В марте 2022 года российская редакция «Новой газеты» приостановила выпуск после получения двух предупреждений от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагентов без маркировки.

По закону после второго предупреждения РКН получает право обращаться в суд с иском об аннулировании лицензии такого издания.

В июле 2022 РКН действительно обратился с иском, но по другому основанию: из-за непредоставления устава СМИ в надлежащие сроки, писал RT. В феврале 2023 года суд аннулировал свидетельство о регистрации СМИ «Новой газеты».

«Новая газета» не впервые получает гранты. В 2012 году российское ЗАО «Новая ежедневная газета» получало прямую господдержку от правительства Нидерландов, писали «Известия».

До 2014 года одним из бенефициаров издания был голландский офшор Research and Technology Corporation N.V., зарегистрированный на свободном от налогов острове Кюрасао.

* Признан физлицом — иностранным агентом решением Минюста РФ от 02.09.2022