Пресс-секретарь «Новой газеты» Прусенкова сообщила о приостановке выхода издания
- РИА Новости
- © Сергей Мамонтов
«Да, если вы знаете закон, вы его почитайте и сами ответьте на этот вопрос, поэтому «Новая газета» перестаёт выпускать газету», — сказала она в комментарии РИА Новости.
22 марта стало известно, что Роскомнадзор вынес редакции «Новой газеты» первое официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства России.
28 марта ведомство вынесло редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение за упоминание НКО-иноагента без маркировки.
По словам Прусенковой, издание не получало предупреждения от ведомства.