Пресс-секретарь «Новой газеты» Прусенкова сообщила о приостановке выхода издания

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«Новая газета» приостанавливает выход издания, сообщила пресс-секретарь Надежда Прусенкова, отвечая на вопрос, будет ли газета выпускаться после получения второго предупреждения от Роскомнадзора.
Пресс-секретарь «Новой газеты» Прусенкова сообщила о приостановке выхода издания
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

«Да, если вы знаете закон, вы его почитайте и сами ответьте на этот вопрос, поэтому «Новая газета» перестаёт выпускать газету», — сказала она в комментарии РИА Новости.

22 марта стало известно, что Роскомнадзор вынес редакции «Новой газеты» первое официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства России.

28 марта ведомство вынесло редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение за упоминание НКО-иноагента без маркировки.

По словам Прусенковой, издание не получало предупреждения от ведомства.

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