Роскомнадзор вынес «Новой газете» предупреждение за отсутствие маркировки НКО-иноагента в материале

Роскомнадзор вынес редакции «Новой газеты» официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства России.

«На сайте электронного периодического издания «Новая газета» размещён материал, содержащий упоминание некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством России маркировки, что является нарушением статьи 4 закона России «О средствах массовой информации», — цитирует РИА Новости сообщение.

В октябре в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах, проведённых мероприятиях, а также запрещающий регистрировать организацию в жилых помещениях.