Роскомнадзор вынес «Новой газете» предупреждение за отсутствие маркировки НКО-иноагента в материале

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Роскомнадзор вынес редакции «Новой газеты» официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства России.
Роскомнадзор вынес «Новой газете» предупреждение за отсутствие маркировки НКО-иноагента в материале
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

«На сайте электронного периодического издания «Новая газета» размещён материал, содержащий упоминание некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством России маркировки, что является нарушением статьи 4 закона России «О средствах массовой информации», — цитирует РИА Новости сообщение.

В октябре в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах, проведённых мероприятиях, а также запрещающий регистрировать организацию в жилых помещениях.

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