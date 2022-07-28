В Роскомнадзоре прокомментировали иск об аннулировании регистрации «Новой газеты»

В Роскомнадзоре заявили, что подали иск в суд об отзыве лицензии у «Новой газеты» из-за того, что она не предоставила устав редакции в установленные законом сроки.

Об этом информирует ТАСС.

«Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать регистрацию печатного СМИ «Новая газета» недействительной в связи с непредставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор направил иск в Басманный суд с просьбой признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты».

В марте пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила о приостановке выхода издания.