В Роскомнадзоре прокомментировали иск об аннулировании регистрации «Новой газеты»
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
«Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать регистрацию печатного СМИ «Новая газета» недействительной в связи с непредставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор направил иск в Басманный суд с просьбой признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты».
В марте пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила о приостановке выхода издания.