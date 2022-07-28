Роскомнадзор попросил суд аннулировать регистрацию «Новой газеты»

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Роскомнадзор направил иск в Басманный суд с просьбой признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
Роскомнадзор попросил суд аннулировать регистрацию «Новой газеты»
  • РИА Новости

«В суде зарегистрирован иск к ЗАО «Издательский дом «Новая газета» о признании регистрации средства массовой информации недействительным», — проинфомировали в судебной инстанции.

Отмечается, что дата рассмотрения иска ещё не определена.

22 марта стало известно, что Роскомнадзор вынес редакции «Новой газеты» первое официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства России.

28 марта ведомство вынесло редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение за упоминание НКО-иноагента без маркировки.

Позже пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила о приостановке выхода издания.

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