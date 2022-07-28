Роскомнадзор попросил суд аннулировать регистрацию «Новой газеты»

Роскомнадзор направил иск в Басманный суд с просьбой признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

РИА Новости