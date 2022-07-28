Роскомнадзор попросил суд аннулировать регистрацию «Новой газеты»
- РИА Новости
«В суде зарегистрирован иск к ЗАО «Издательский дом «Новая газета» о признании регистрации средства массовой информации недействительным», — проинфомировали в судебной инстанции.
Отмечается, что дата рассмотрения иска ещё не определена.
22 марта стало известно, что Роскомнадзор вынес редакции «Новой газеты» первое официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства России.
28 марта ведомство вынесло редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение за упоминание НКО-иноагента без маркировки.
Позже пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила о приостановке выхода издания.