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Канада выделила новый пакет военной помощи Украине на $500 млн

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Канада выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Канада выделила новый пакет военной помощи Украине на $500 млн
  • AP
  • © Libkos

«Канада выделила ещё один пакет на $500 млн для оказания поддержки Украине. Это будет включать в себя более 200 критически важных ракет ПВО для защиты неба Украины», — цитирует его ТАСС.

По его словам, страны Запада акцентируют внимание на поставках систем ПВО наземного базирования для ВСУ.

Остин подчеркнул, что конфликт на Украине является «марафоном, а не спринтом».

Он заверил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Киев в течение длительного времени.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты, Нидерланды, Британия и Дания совместно передадут Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности.

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