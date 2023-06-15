Канада выделила новый пакет военной помощи Украине на $500 млн

Канада выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Канада выделила ещё один пакет на $500 млн для оказания поддержки Украине. Это будет включать в себя более 200 критически важных ракет ПВО для защиты неба Украины», — цитирует его ТАСС.

По его словам, страны Запада акцентируют внимание на поставках систем ПВО наземного базирования для ВСУ.

Остин подчеркнул, что конфликт на Украине является «марафоном, а не спринтом».

Он заверил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Киев в течение длительного времени.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты, Нидерланды, Британия и Дания совместно передадут Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности.