В Пентагоне заявили, что сконцентрируют внимание на поставках наземных систем ПВО Украине
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«Мы по-прежнему сконцентрированы на удовлетворении неотложных потребностей Украины в системах ПВО наземного базирования», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, это один из главных приоритетов на данный момент.
Остин подчеркнул, что конфликт на Украине является «марафоном, а не спринтом».
Он заверил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Киев в течение длительного времени.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты, Нидерланды, Британия и Дания совместно передадут Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности.