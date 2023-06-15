В Пентагоне заявили, что сконцентрируют внимание на поставках наземных систем ПВО Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что страны Запада акцентируют внимание на поставках систем ПВО наземного базирования для ВСУ.

«Мы по-прежнему сконцентрированы на удовлетворении неотложных потребностей Украины в системах ПВО наземного базирования», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, это один из главных приоритетов на данный момент.

Остин подчеркнул, что конфликт на Украине является «марафоном, а не спринтом».

Он заверил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Киев в течение длительного времени.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты, Нидерланды, Британия и Дания совместно передадут Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности.