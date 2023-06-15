Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Пентагоне заявили, что сконцентрируют внимание на поставках наземных систем ПВО Украине

Короткая ссылка
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что страны Запада акцентируют внимание на поставках систем ПВО наземного базирования для ВСУ.
В Пентагоне заявили, что сконцентрируют внимание на поставках наземных систем ПВО Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Мы по-прежнему сконцентрированы на удовлетворении неотложных потребностей Украины в системах ПВО наземного базирования», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, это один из главных приоритетов на данный момент.

Остин подчеркнул, что конфликт на Украине является «марафоном, а не спринтом».

Он заверил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Киев в течение длительного времени.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты, Нидерланды, Британия и Дания совместно передадут Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить