Трамп заявил, что Байден получал взятки от украинской компании

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден получал взятки от украинской энергетической компании.

«Они хотят отвлечь внимание от настоящего шпионажа и настоящих преступлений, используя для этого президента Трампа», — приводит ТАСС слова Трампа в ходе выступления в штате Нью-Джерси.

Он напомнил, что американский сенатор Чак Грассли сообщил, что у ФБР имеются доказательства причастности Байдена к получению взяток от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

Политик отметил, что ФБР не показывает данные доказательства.

В ноябре 2019 года адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью Джо Байдена. По его словам, это относится к «документам о семье Байден, повествующим о четырёх десятилетиях их зарабатывания денег при использовании служебного положения».

По словам сына американского лидера Хантера Байдена, он не занимался противоправной деятельностью на Украине, где входил в состав правления нефтегазовой компании Burisma.