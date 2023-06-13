В Сербии анонсировали визит командующего силами НАТО для Косова
- РИА Новости
«Завтра в Белград прибудет командующий СДК, с которым побеседуют президент Александр Вучич и генерал Мойсилович», — цитирует ТАСС главу Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича.
5 июня в НАТО заявили, что в частично признанное Косово начали прибывать дополнительные силы альянса (KFOR).
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Запад может надавить на Приштину для исполнения обязательств.
В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия призывает западные страны прекратить деструктивную линию в ситуации вокруг частично признанной республики Косово.