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В Сербии анонсировали визит командующего силами НАТО для Косова

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Итальянский генерал Анджело Микеле Ристучча, командующий силами НАТО для Косова, 14 июня прибудет в Белград для переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
В Сербии анонсировали визит командующего силами НАТО для Косова
  • РИА Новости

«Завтра в Белград прибудет командующий СДК, с которым побеседуют президент Александр Вучич и генерал Мойсилович», — цитирует ТАСС главу Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича.

5 июня в НАТО заявили, что в частично признанное Косово начали прибывать дополнительные силы альянса (KFOR).

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Запад может надавить на Приштину для исполнения обязательств.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия призывает западные страны прекратить деструктивную линию в ситуации вокруг частично признанной республики Косово.

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