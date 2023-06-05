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Подкрепление НАТО прибыло в Косово

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В частично признанное Косово начали прибывать дополнительные силы НАТО (KFOR), сообщил альянс.
Подкрепление НАТО прибыло в Косово
  • Gettyimages.ru

«Подкрепления НАТО начали прибывать в Косово в понедельник (5 июня 2023 года) после неспровоцированного и неприемлемого насилия, в результате которого в ходе столкновений на прошлой неделе 30 миротворцев KFOR получили ранения», — говорится в заявлении НАТО.

Так, около 500 турецких военнослужащих из 65-й мотострелковой бригады Турции составят основную часть подкрепления НАТО.

Турецкий батальон будет находиться в Косове «столько времени, сколько потребуется», говорится в сообщении.

Дополнительный батальон резервных сил НАТО также приведён в повышенную боевую готовность для развёртывания в случае необходимости.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что столкновения с протестующими на севере Косова и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашённой республики Косово.

Он отметил, что на данный момент всюду демонстрируются снимки только пострадавших военных НАТО, однако, по его словам, «они не виноваты».

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