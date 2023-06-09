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МИД: Россия призывает Запад прекратить деструктивную линию в ситуации вокруг Косова

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В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия призывает западные страны прекратить деструктивную линию в ситуации вокруг частично признанной республики Косово.
МИД: Россия призывает Запад прекратить деструктивную линию в ситуации вокруг Косова
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что Москва фиксирует некоторую стабилизацию обстановки в регионе.

«Вспышку развязанного Приштиной под прикрытием натовских военных насилия удалось погасить, однако коренные причины обострения не устранены, правильные выводы Западом не сделаны», — говорится в заявлении.

В связи с этим Россия требует от Запада остановить деструктивную линию в этом вопросе, а также перестать «подыгрывать» косовским властям в их желании сделать из региона этнически чистую территорию.

5 июня в НАТО заявили, что в частично признанное Косово начали прибывать дополнительные силы альянса (KFOR).

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Запад может надавить на Приштину для исполнения обязательств.

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