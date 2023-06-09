МИД: Россия призывает Запад прекратить деструктивную линию в ситуации вокруг Косова
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве отметили, что Москва фиксирует некоторую стабилизацию обстановки в регионе.
«Вспышку развязанного Приштиной под прикрытием натовских военных насилия удалось погасить, однако коренные причины обострения не устранены, правильные выводы Западом не сделаны», — говорится в заявлении.
В связи с этим Россия требует от Запада остановить деструктивную линию в этом вопросе, а также перестать «подыгрывать» косовским властям в их желании сделать из региона этнически чистую территорию.
5 июня в НАТО заявили, что в частично признанное Косово начали прибывать дополнительные силы альянса (KFOR).
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Запад может надавить на Приштину для исполнения обязательств.