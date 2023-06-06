Вучич заявил, что страны Запада могут надавить на Приштину для исполнения обязательств
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Об этом пишет РИА Новости.
Он заявил, что пришло время Приштине выполнить свои обязательства, прежде всего — «формирование Сообщества сербских общин по Брюссельскому соглашению».
«Хочу верить, что часть международного сообщества, которая имеет наибольшее влияние на Приштину, имеет и механизмы, которые могут привести к выполнению обязательств, взятых на себя и подписанных Приштиной более десяти лет назад», — заявил Вучич.
Ранее в НАТО сообщили, что в частично признанное Косово начали прибывать дополнительные силы альянса (KFOR).
Около 500 турецких военнослужащих из 65-й мотострелковой бригады Турции составят основную часть подкрепления НАТО.
4 июня Вучич сообщил, что ему ежедневно приходит около 200 угроз расправы, но его работа заключается в том, чтобы «терпеть это свинство и гадости».