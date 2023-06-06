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Вучич заявил, что страны Запада могут надавить на Приштину для исполнения обязательств

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Сербский лидер Александр Вучич после встречи со спецпредставителем Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и спецпредставителем Госдепа Соединённых Штатов на Западных Балканах Габриэлем Эскобаром заявил, Запад может надавить на Приштину для исполнения обязательств.
Вучич заявил, что страны Запада могут надавить на Приштину для исполнения обязательств
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что пришло время Приштине выполнить свои обязательства, прежде всего — «формирование Сообщества сербских общин по Брюссельскому соглашению».

«Хочу верить, что часть международного сообщества, которая имеет наибольшее влияние на Приштину, имеет и механизмы, которые могут привести к выполнению обязательств, взятых на себя и подписанных Приштиной более десяти лет назад», — заявил Вучич.

Ранее в НАТО сообщили, что в частично признанное Косово начали прибывать дополнительные силы альянса (KFOR).

Около 500 турецких военнослужащих из 65-й мотострелковой бригады Турции составят основную часть подкрепления НАТО.

4 июня Вучич сообщил, что ему ежедневно приходит около 200 угроз расправы, но его работа заключается в том, чтобы «терпеть это свинство и гадости».

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