Вучич заявил, что страны Запада могут надавить на Приштину для исполнения обязательств

Сербский лидер Александр Вучич после встречи со спецпредставителем Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и спецпредставителем Госдепа Соединённых Штатов на Западных Балканах Габриэлем Эскобаром заявил, Запад может надавить на Приштину для исполнения обязательств.

Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что пришло время Приштине выполнить свои обязательства, прежде всего — «формирование Сообщества сербских общин по Брюссельскому соглашению».

«Хочу верить, что часть международного сообщества, которая имеет наибольшее влияние на Приштину, имеет и механизмы, которые могут привести к выполнению обязательств, взятых на себя и подписанных Приштиной более десяти лет назад», — заявил Вучич.

Ранее в НАТО сообщили, что в частично признанное Косово начали прибывать дополнительные силы альянса (KFOR).

Около 500 турецких военнослужащих из 65-й мотострелковой бригады Турции составят основную часть подкрепления НАТО.

4 июня Вучич сообщил, что ему ежедневно приходит около 200 угроз расправы, но его работа заключается в том, чтобы «терпеть это свинство и гадости».