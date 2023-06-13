Американский предприниматель Илон Маск заявил, что немецкие танки Leopard 2 уязвимы перед лицом мин и противотанкового оружия.

Один из пользователей Twitter разместил пост про замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, который потребовал от Германии поставить больше танков Leopard 2.

Он высказал предположение, что украинские военные недостаточно готовы к их использованию.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», — приводит РИА Новости комментарий Маска под данным постом.

Бизнесмен добавил, что танков должно быть либо много, либо не должно быть вообще.

Ранее Минобороны России сообщило, что за сутки украинская армия потеряла на трёх направлениях 11 танков, в том числе три Leopard, британскую боевую машину Stormer и систему M777.

10 июня стало известно об уничтожении четырёх танков Leopard Вооружённых сил Украины.

Журналист Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что уничтожение натовской бронетехники, предоставленной ВСУ Западом, может иметь серьёзные последствия для Киева.