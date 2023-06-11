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Forbes: группа ВСУ потеряла до 5% каждой партии натовской бронетехники за один бой

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Уничтожение российскими военными натовской бронетехники, предоставленной ВСУ Западом, может иметь серьёзные последствия, считает журналист Forbes Дэвид Экс.
Forbes: группа ВСУ потеряла до 5% каждой партии натовской бронетехники за один бой
  • Gettyimages.ru

Первые попытки украинских военных прорвать российскую оборону закончились серьёзным провалом, напомнил он.

«Это неудача. Последствия будут серьёзные, если украинцы не смогут восстановить и отремонтировать некоторые из повреждённых машин», — уверен Экс.

Союзники Киева предоставили украинской армии для участия в боевых действиях 21 Leopard 2A6 и 109 M-2, а боевая группа 33-й бригады и 47-й бригады ВСУ за одно утро «потеряла до 5% каждой партии машин», пишет журналист Forbes.

Офицер Североатлантического альянса в отставке Ставрос Атламазоглу отмечал, что на начальных этапах украинского наступления стало понятно, что Украина «имеет дело с действительно профессиональной российской армией».

10 июня Минобороны России заявило, что российские военные за сутки уничтожили четыре танка Leopard Вооружённых сил Украины.

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