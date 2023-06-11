Forbes: группа ВСУ потеряла до 5% каждой партии натовской бронетехники за один бой

Уничтожение российскими военными натовской бронетехники, предоставленной ВСУ Западом, может иметь серьёзные последствия, считает журналист Forbes Дэвид Экс.

Первые попытки украинских военных прорвать российскую оборону закончились серьёзным провалом, напомнил он.

«Это неудача. Последствия будут серьёзные, если украинцы не смогут восстановить и отремонтировать некоторые из повреждённых машин», — уверен Экс.

Союзники Киева предоставили украинской армии для участия в боевых действиях 21 Leopard 2A6 и 109 M-2, а боевая группа 33-й бригады и 47-й бригады ВСУ за одно утро «потеряла до 5% каждой партии машин», пишет журналист Forbes.

Офицер Североатлантического альянса в отставке Ставрос Атламазоглу отмечал, что на начальных этапах украинского наступления стало понятно, что Украина «имеет дело с действительно профессиональной российской армией».

10 июня Минобороны России заявило, что российские военные за сутки уничтожили четыре танка Leopard Вооружённых сил Украины.