Офицер НАТО Атламазоглу: контрнаступление ВСУ показало отличную подготовку армии России

Отражение попыток контрнаступления Вооружённых сил Украины продемонстрировало отличную подготовку российской армии. Такое мнение высказал офицер Североатлантического альянса в отставке Ставрос Атламазоглу в статье для Sandboxx.

«Уже на начальных этапах украинского контрнаступления понятно, что Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией», — говорится в публикации.

Как отметил Атламазоглу, Вооружённые силы России создали на Украине одну из самых масштабных оборонительных линий в новейшей истории.

По его словам, речь идёт о противотанковых окопах, артиллерийских позициях и крупных минных полях.

Аналитик подчеркнул, что армия России профессионально подготовилась к атакам ВСУ и уже уничтожает танки Leopard и M2 Bradley.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные за сутки уничтожили четыре танка Leopard ВСУ.