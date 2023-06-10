Офицер НАТО Атламазоглу: контрнаступление ВСУ показало отличную подготовку армии России
- РИА Новости
«Уже на начальных этапах украинского контрнаступления понятно, что Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией», — говорится в публикации.
Как отметил Атламазоглу, Вооружённые силы России создали на Украине одну из самых масштабных оборонительных линий в новейшей истории.
По его словам, речь идёт о противотанковых окопах, артиллерийских позициях и крупных минных полях.
Аналитик подчеркнул, что армия России профессионально подготовилась к атакам ВСУ и уже уничтожает танки Leopard и M2 Bradley.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные за сутки уничтожили четыре танка Leopard ВСУ.