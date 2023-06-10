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Офицер НАТО Атламазоглу: контрнаступление ВСУ показало отличную подготовку армии России

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Отражение попыток контрнаступления Вооружённых сил Украины продемонстрировало отличную подготовку российской армии. Такое мнение высказал офицер Североатлантического альянса в отставке Ставрос Атламазоглу в статье для Sandboxx.
Офицер НАТО Атламазоглу: контрнаступление ВСУ показало отличную подготовку армии России
  • РИА Новости

«Уже на начальных этапах украинского контрнаступления понятно, что Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией», — говорится в публикации.

Как отметил Атламазоглу, Вооружённые силы России создали на Украине одну из самых масштабных оборонительных линий в новейшей истории.

По его словам, речь идёт о противотанковых окопах, артиллерийских позициях и крупных минных полях.

Аналитик подчеркнул, что армия России профессионально подготовилась к атакам ВСУ и уже уничтожает танки Leopard и M2 Bradley.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные за сутки уничтожили четыре танка Leopard ВСУ.

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