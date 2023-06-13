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Helsingin Sanomat: ВСУ потеряли три переданных Финляндией БМР Leopard 2R

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Украинская армия потеряла минимум три из шести переданных Финляндией бронированных машин разминирования (БМР) Leopard 2R, сообщает Helsingin Sanomat.

Отмечается, что Финляндия передала Украине все свои имевшиеся в наличии БМР Leopard 2R.

По данным финских сил обороны, в Финляндии данные машины мало использовались.

Ранее Минобороны России сообщило, что за сутки украинская армия потеряла на трёх направлениях 11 танков, в том числе три Leopard, британскую боевую машину Stormer и систему M777.

10 июня стало известно об уничтожении четырёх танков Leopard Вооружённых сил Украины.

Журналист Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что уничтожение натовской бронетехники, предоставленной ВСУ Западом, может иметь серьёзные последствия для Киева.

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