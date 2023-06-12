Замглавы МИД Украины Мельник просит Германию передать ВСУ ещё больше танков и 60 БМП

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник просит Берлин увеличить поставки Киеву танков Leopard 2, по его мнению, их должно быть втрое больше в рядах украинской армии.

Об этом он сказал в интервью Tagesspiegel.

«Украинская армия остро нуждается в значительно большем числе западных боевых танков, бронетранспортеров и других бронированных машин», — заявил Мельник, который ранее работал украинским послом в Германии.

По мнению украинского замминистра, бундесвер способен предоставить Украине намного больше танков Leopard, чем было передано.

Он также попросил Германию передать ВСУ ещё 60 БМП Marder, дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также призвать усилить украинские воздушные силы.

Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки украинская армия потеряла на трёх направлениях 11 танков, в том числе три Leopard, британскую боевую машину Stormer и систему M777.

10 июня стало известно об уничтожении четырёх танков Leopard Вооружённых сил Украины.

Журналист Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что уничтожение натовской бронетехники, предоставленной ВСУ Западом, может иметь серьёзные последствия для Киева.