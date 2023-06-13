В конгрессе США назвали Китай «наиболее серьёзной угрозой» для роли доллара в мире

Бывший спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли выступил в конгрессе по поводу сохранения роли доллара в качестве мировой резервной валюты. По его словам, на сегодняшний день самую серьёзную угрозу для положения американской валюты представляет Китай. Со стенограммой речи политика ознакомился RT.

Выступая в конгрессе, Биллингсли заявил, что Россия, Китай и Бразилия стремятся «подорвать» роль доллара как мировой резервной валюты и «разрушить» архитектуру международной безопасности.

«В конечном счёте они видят в этом способ сместить Соединённые Штаты с позиции лидера свободного мира. В ближайшей перспективе они видят в этом способ подорвать нашу способность использовать финансы в качестве инструмента обеспечения нашей национальной безопасности», — убеждён политик.

При этом, по его словам, наиболее серьёзную угрозу представляет Китай.

Биллингсли отметил, что Пекин принимает активные меры, чтобы защитить свою экономику от возможных санкций, извлекая уроки из ситуации с применением ограничений в отношении России. Так, КНР наращивает запасы золота. Кроме того, в прошлом году Китай сократил вложения в государственные облигации США.

Докладчик также обратил внимание на крупный китайский банковский сектор. По представленным им данным, объём долговых обязательств перед западными инвесторами (или же их активов, находящихся в Китае) составляет до $5,8 трлн. А объём международных активов Китая, которые «могут стать целью западных санкций», — около $3,4 трлн.

«Иными словами, Китай потенциально может нанести в ответ такой же сильный удар, как и мы», — заключил политик.

Он добавил, что из-за торговых и инвестиционных решений, принятых за последние несколько десятилетий, США столкнулись с противником, который имеет финансовую систему, устойчивую перед лицом санкций.

В апреле американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты готовы вводить новые санкции против Китая, но не стремятся к полному экономическому размежеванию.