Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В конгрессе США назвали Китай «наиболее серьёзной угрозой» для роли доллара в мире

Короткая ссылка
Юлия Гуреева
Бывший спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли выступил в конгрессе по поводу сохранения роли доллара в качестве мировой резервной валюты. По его словам, на сегодняшний день самую серьёзную угрозу для положения американской валюты представляет Китай. Со стенограммой речи политика ознакомился RT.
В конгрессе США назвали Китай «наиболее серьёзной угрозой» для роли доллара в мире
  • AP

Выступая в конгрессе, Биллингсли заявил, что Россия, Китай и Бразилия стремятся «подорвать» роль доллара как мировой резервной валюты и «разрушить» архитектуру международной безопасности. 

«В конечном счёте они видят в этом способ сместить Соединённые Штаты с позиции лидера свободного мира. В ближайшей перспективе они видят в этом способ подорвать нашу способность использовать финансы в качестве инструмента обеспечения нашей национальной безопасности», — убеждён политик. 

При этом, по его словам, наиболее серьёзную угрозу представляет Китай. 

Биллингсли отметил, что Пекин принимает активные меры, чтобы защитить свою экономику от возможных санкций, извлекая уроки из ситуации с применением ограничений в отношении России. Так, КНР наращивает запасы золота. Кроме того, в прошлом году Китай сократил вложения в государственные облигации США. 

Докладчик также обратил внимание на крупный китайский банковский сектор. По представленным им данным, объём долговых обязательств перед западными инвесторами (или же их активов, находящихся в Китае) составляет до $5,8 трлн. А объём международных активов Китая, которые «могут стать целью западных санкций», — около $3,4 трлн.

«Иными словами, Китай потенциально может нанести в ответ такой же сильный удар, как и мы», — заключил политик.

Он добавил, что из-за торговых и инвестиционных решений, принятых за последние несколько десятилетий, США столкнулись с противником, который имеет финансовую систему, устойчивую перед лицом санкций.

В апреле американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты готовы вводить новые санкции против Китая, но не стремятся к полному экономическому размежеванию. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить