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Специалист Санакоев высказался об экономических отношениях Китая и США

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Президент АНО «Центр исследований АТР» Сергей Санакоев прокомментировал экономические отношения Китая и США, торгово-экономический оборот которых за январь — май 2023 года снизился на 12,3%.
Специалист Санакоев высказался об экономических отношениях Китая и США
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Dosogne

«Негативные действия и односторонние американские санкции, а также зеркальные меры Китая — Пекин никогда не оставляет такие поползновения без ответа — привели к снижению торгово-экономического оборота», — заявил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, КНР готова взаимодействовать с Соединёнными Штатами, но на взаимовыгодной основе, тогда как США хотели бы доминировать в двусторонних отношениях.

«С одной стороны, китайский бизнес готов работать и дальше развивать отношения с американцами, но с другой — если Вашингтон продолжит свои односторонние действия, то Пекин обязательно найдёт адекватный ответ», — добавил Санакоев.

Ранее экономист, политолог, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФАН рассказал о перспективах юаня в мировой финансовой системе.

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