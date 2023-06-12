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У берегов Финляндии в Балтийском море обнаружили рыбу, кусающую людей

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У берегов Финляндии в Балтийском море обнаружили солнечного окуня, который способен кусать людей.
У берегов Финляндии в Балтийском море обнаружили рыбу, кусающую людей
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Yle, рыба инвазивная.

Окунь делает нерестовые отверстия и агрессивно их защищает: человеку достаточно просто проплыть мимо, чтобы рыба укусила его.

При этом у солнечного окуня нет больших зубов, поэтому он ограничивается пощипыванием.

8 июня генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что россиянин погиб в результате нападения акулы у побережья египетского города в Красном море.

После этого власти распорядились закрыть пляжи Хургады.

Позже в Египте открыли пляжи в Хургаде, за исключением места нападения акулы на россиянина.

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