У берегов Финляндии в Балтийском море обнаружили рыбу, кусающую людей
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Yle, рыба инвазивная.
Окунь делает нерестовые отверстия и агрессивно их защищает: человеку достаточно просто проплыть мимо, чтобы рыба укусила его.
При этом у солнечного окуня нет больших зубов, поэтому он ограничивается пощипыванием.
8 июня генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что россиянин погиб в результате нападения акулы у побережья египетского города в Красном море.
После этого власти распорядились закрыть пляжи Хургады.
Позже в Египте открыли пляжи в Хургаде, за исключением места нападения акулы на россиянина.