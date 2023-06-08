РИА Новости: власти распорядились закрыть пляжи Хургады после гибели человека
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«Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы», — говорится в сообщении.
Ранее генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что россиянин погиб в результате нападения акулы у побережья египетского города в Красном море.
До этого сообщалось о гибели человека после нападения акулы в районе Dream Beach (город Хургада).