Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: власти распорядились закрыть пляжи Хургады после гибели человека

Короткая ссылка
Власти провинции Красное море постановили закрыть все пляжи египетской Хургады после гибели человека в результате нападения акулы, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
РИА Новости: власти распорядились закрыть пляжи Хургады после гибели человека
  • AFP
  • © Khaled DESOUKI

«Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы», — говорится в сообщении.

Ранее генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что россиянин погиб в результате нападения акулы у побережья египетского города в Красном море.

До этого сообщалось о гибели человека после нападения акулы в районе Dream Beach (город Хургада).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить