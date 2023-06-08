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При нападении акулы у побережья египетской Хургады погиб один человек

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В генконсульстве России сообщили, что в результате нападения акулы у побережья египетской Хургады погиб один человек.
При нападении акулы у побережья египетской Хургады погиб один человек
  • Gettyimages.ru
  • © Mohammad Saleh / 500px

Об этом дипмиссия написала в Telegram.

«8 июня в результате нападения акулы в районе Dream Beach (город Хургада) погиб человек», — говорится в сообщении.

В связи с трагедией диппредставительство призвало российских граждан, находящихся в Хургаде, соблюдать все меры безопасности. 

В июле прошлого года генконсульство России в Хургаде призвало россиян к бдительности после гибели двух женщин из-за нападения акул на египетском курорте.

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