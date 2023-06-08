Генконсул России заявил, что россиянин погиб при нападении акулы в Египте
Россиянин погиб в результате нападения акулы у побережья египетского города Хургады в Красном море. Об этом сообщил генконсул России в городе Виктор Воропаев.
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- © Simon Dannhauer
«Россиянин погиб в результате нападения акулы», — приводит ТАСС его слова.
Воропаев подчеркнул, что информацию подтвердили компетентные органы Египта.
Ранее сообщалось о гибели человека после нападения акулы в районе Dream Beach (город Хургада).
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