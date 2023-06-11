В Египте открыли пляжи в Хургаде, за исключением места нападения акулы на россиянина

Власти египетской провинции Красное море приняли решение об открытии для купания части побережья около курортного города Хургада, за исключением места нападения акулы на российского гражданина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей провинции.

Отмечается, что специалисты в течение двух дней провели наблюдение за ситуацией на море и не зафиксировали никаких аномальных явлений.

Власти рекомендовали «постепенно возобновить купание в море и занятие водными видами спорта на пляжах Эль-Гуны и Хургады, за исключением зоны, где было зафиксировано нападение акулы на человека».

По данным властей, этот участок не откроют, пока не пересмотрят систему обеспечения безопасности.

8 июня генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что россиянин погиб в результате нападения акулы у побережья египетского города в Красном море.

После этого власти распорядились закрыть пляжи Хургады.