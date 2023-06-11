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В Египте открыли пляжи в Хургаде, за исключением места нападения акулы на россиянина

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Власти египетской провинции Красное море приняли решение об открытии для купания части побережья около курортного города Хургада, за исключением места нападения акулы на российского гражданина.
В Египте открыли пляжи в Хургаде, за исключением места нападения акулы на россиянина
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей провинции.

Отмечается, что специалисты в течение двух дней провели наблюдение за ситуацией на море и не зафиксировали никаких аномальных явлений.

Власти рекомендовали «постепенно возобновить купание в море и занятие водными видами спорта на пляжах Эль-Гуны и Хургады, за исключением зоны, где было зафиксировано нападение акулы на человека».

По данным властей, этот участок не откроют, пока не пересмотрят систему обеспечения безопасности.

8 июня генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что россиянин погиб в результате нападения акулы у побережья египетского города в Красном море.

После этого власти распорядились закрыть пляжи Хургады.

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