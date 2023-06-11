В Египте открыли пляжи в Хургаде, за исключением места нападения акулы на россиянина
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей провинции.
Отмечается, что специалисты в течение двух дней провели наблюдение за ситуацией на море и не зафиксировали никаких аномальных явлений.
Власти рекомендовали «постепенно возобновить купание в море и занятие водными видами спорта на пляжах Эль-Гуны и Хургады, за исключением зоны, где было зафиксировано нападение акулы на человека».
По данным властей, этот участок не откроют, пока не пересмотрят систему обеспечения безопасности.
8 июня генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что россиянин погиб в результате нападения акулы у побережья египетского города в Красном море.
После этого власти распорядились закрыть пляжи Хургады.