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Telegraph: ЧП на Каховской ГЭС может негативно сказаться на ценах на продукты в Британии

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Разрушение Каховской ГЭС может негативно повлиять на цены на продукты в Великобритании, сообщает газета The Telegraph.
Telegraph: ЧП на Каховской ГЭС может негативно сказаться на ценах на продукты в Британии
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«Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок. Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания», — цитирует РИА Новости слова главного экономиста британского института распределения продуктов питания Джеймса Уолтона.

По его словам, потребители в Великобритании, возможно, почувствуют скачок цен из-за перераспределения сельскохозяйственной продукции в мире. 

Он добавил, что инцидент на Каховской ГЭС затронул порядка 500 тыс. га сельхозугодий.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что из затопленных районов региона были эвакуированы почти 7 тыс. человек.

При этом число госпитализированных с подтопленных территорий региона возросло до 77.

Сотрудники МЧС России доставили 75 т продуктов питания и 30 т бутилированной воды в зону подтопления Каховской ГЭС.

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