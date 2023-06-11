Из затопленных районов Херсонской области было эвакуировано почти 7000 человек
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В пунктах временного размещения от общего числа эвакуированных находится около 1,5 тыс. человек», — отметил Сальдо.
Также, по его словам, число госпитализированных увеличилось до 77.
Врио губернатора добавил, что спад уровня воды в Новокаховском городском округе продолжается.
Ранее сообщалось об эвакуации более 6 тыс. человек с затопленных территорий.
Также Сальдо заявил, что после подтопления территорий в Херсонской области развёрнута прививочная кампания с целью предотвратить возможное распространение инфекций.