МЧС России доставило около 75 тонн продуктов в зону подтопления Каховской ГЭС
Об этом информирует ТАСС.
«В некоторых районах, где вода ушла, сотрудники МЧС помогают коммунальным службам проводить работу по её откачке», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что всего для ликвидации последствий ЧС в Херсонской области привлечены 795 человек и 344 единицы техники.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число госпитализированных с подтопленных территорий региона возросло до 77 человек.
Также сообщалось, что МЧС России доставят мобильные комплексы специальной обработки в Херсонскую область.