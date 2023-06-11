МЧС России доставило около 75 тонн продуктов в зону подтопления Каховской ГЭС

Сотрудники МЧС России доставили 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды в зону подтопления Каховской ГЭС.

Об этом информирует ТАСС.

«В некоторых районах, где вода ушла, сотрудники МЧС помогают коммунальным службам проводить работу по её откачке», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что всего для ликвидации последствий ЧС в Херсонской области привлечены 795 человек и 344 единицы техники.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число госпитализированных с подтопленных территорий региона возросло до 77 человек.

Также сообщалось, что МЧС России доставят мобильные комплексы специальной обработки в Херсонскую область.