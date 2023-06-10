МЧС России доставят мобильные комплексы специальной обработки в Херсонскую область
Информацию об этом приводит РИА Новости.
«Всесторонняя помощь населению, работы по ликвидации последствий ЧС в подтопленных районах продолжаются», — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели также ведут комплексные противоэпидемические работы.
Ранее спасатели МЧС доставили более 20 тонн бутилированной воды населению Херсонской области.
Также сообщалось, что вице-премьер Марат Хуснуллин возглавил комиссию по ликвидации последствий диверсии на Каховской ГЭС.