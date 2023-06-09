Хуснуллин возглавил комиссию по ликвидации последствий диверсии на Каховской ГЭС
В состав комиссии также вошли глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый замминистра финансов Леонид Горнин, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Образовать такую комиссию ранее поручил президент России Владимир Путин.
Президент назвал разрушение дамбы варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.