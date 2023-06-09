Хуснуллин возглавил комиссию по ликвидации последствий диверсии на Каховской ГЭС

Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавил правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС.

В состав комиссии также вошли глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый замминистра финансов Леонид Горнин, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Образовать такую комиссию ранее поручил президент России Владимир Путин.

Президент назвал разрушение дамбы варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.