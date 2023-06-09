Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Хуснуллин возглавил комиссию по ликвидации последствий диверсии на Каховской ГЭС

Короткая ссылка
Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавил правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС.

В состав комиссии также вошли глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый замминистра финансов Леонид Горнин, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Образовать такую комиссию ранее поручил президент России Владимир Путин.

Президент назвал разрушение дамбы варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить