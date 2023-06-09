Спасатели МЧС доставили более 20 тонн бутилированной воды населению Херсонской области

Сотрудники МЧС России доставили более 20 тонн бутилированной воды населению Херсонской области, пострадавшего от разрушения Каховской ГЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Жителям Херсонской области доставлено более 20 тонн бутилированной воды», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что первые колонны МЧС также привезли в пострадавшие районы необходимую специальную технику, которая позволит обеспечить жизнедеятельность людей.

Сотрудники ведомства спасают людей с крыш подтопленных домов, раздают воду и продукты питания населению.

Количество жилых домов, подтопленных из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось почти до 22,3 тыс.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о начале работы по откачке воды из подвальных помещений в городе.