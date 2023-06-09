Спасатели МЧС доставили более 20 тонн бутилированной воды населению Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Жителям Херсонской области доставлено более 20 тонн бутилированной воды», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что первые колонны МЧС также привезли в пострадавшие районы необходимую специальную технику, которая позволит обеспечить жизнедеятельность людей.
Сотрудники ведомства спасают людей с крыш подтопленных домов, раздают воду и продукты питания населению.
Количество жилых домов, подтопленных из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось почти до 22,3 тыс.
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о начале работы по откачке воды из подвальных помещений в городе.