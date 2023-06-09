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Спасатели МЧС доставили более 20 тонн бутилированной воды населению Херсонской области

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Сотрудники МЧС России доставили более 20 тонн бутилированной воды населению Херсонской области, пострадавшего от разрушения Каховской ГЭС.
Спасатели МЧС доставили более 20 тонн бутилированной воды населению Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Жителям Херсонской области доставлено более 20 тонн бутилированной воды», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что первые колонны МЧС также привезли в пострадавшие районы необходимую специальную технику, которая позволит обеспечить жизнедеятельность людей.

Сотрудники ведомства спасают людей с крыш подтопленных домов, раздают воду и продукты питания населению.

Количество жилых домов, подтопленных из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось почти до 22,3 тыс.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о начале работы по откачке воды из подвальных помещений в городе.

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