Сальдо: число госпитализированных из-за подтоплений в Херсонской области увеличилось до 77

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после разрушения Каховской ГЭС число госпитализированных с подтопленных территорий региона возросло до 77 человек.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«77 человек с пострадавших территорий госпитализированы в лечебные учреждения области», — говорится в сообщении.

По словам врио губернатора, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее Сальдо заявил, что из затопленных районов Херсонской области было эвакуировано почти 7000 человек.

Также сообщалось, что группировка МЧС в Херсонской области увеличена почти до 350 единиц техники.

Кроме того, глава правительства региона Андрей Алексеенко заявил, что ущерб из-за теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области, по предварительным данным, оценивается в 11,5 млрд рублей.