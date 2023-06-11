Сальдо: число госпитализированных из-за подтоплений в Херсонской области увеличилось до 77
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«77 человек с пострадавших территорий госпитализированы в лечебные учреждения области», — говорится в сообщении.
По словам врио губернатора, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее Сальдо заявил, что из затопленных районов Херсонской области было эвакуировано почти 7000 человек.
Также сообщалось, что группировка МЧС в Херсонской области увеличена почти до 350 единиц техники.
Кроме того, глава правительства региона Андрей Алексеенко заявил, что ущерб из-за теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области, по предварительным данным, оценивается в 11,5 млрд рублей.