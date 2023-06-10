МИД России: решение трёх из пяти проблем зерновой сделки заблокировано Западом
- © МИД России
В министерстве подчеркнули, что на переговорах российской делегации с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен обсуждались вопросы, связанные с решением пяти проблем в рамках зерновой сделки.
В их число вошло переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок запчастей и техники, транспортная логистика и страхование, аммиакопровод Тольятти — Одесса и разблокирование «замороженных» активов компаний из России.
«С российской стороны было констатировано отсутствие прогресса по трём из пяти указанных задач (аммиакопровод, переподключение к SWIFT и запчасти). Продвижение по данным трекам, по сути, полностью заблокировано западными столицами», — говорится в заявлении.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в Москве не поменялась негативная оценка исполнения меморандума ООН о поставках российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.
Также он сообщил, что Украина выдвигает различного рода требования для реализации зерновой сделки и тем самым уже завела ситуацию в тупик.
Вместе с этим сохраняются и усугубляются связанные с введением антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой и страхованием, отмечали в Москве.