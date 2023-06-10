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МИД России: решение трёх из пяти проблем зерновой сделки заблокировано Западом

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Решение трёх из пяти основных проблем в рамках зерновой сделки заблокировано странами Запада. Об этом заявили в МИД России.
МИД России: решение трёх из пяти проблем зерновой сделки заблокировано Западом
  • © МИД России

В министерстве подчеркнули, что на переговорах российской делегации с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен обсуждались вопросы, связанные с решением пяти проблем в рамках зерновой сделки.

В их число вошло переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок запчастей и техники, транспортная логистика и страхование, аммиакопровод Тольятти — Одесса и разблокирование «замороженных» активов компаний из России.

«С российской стороны было констатировано отсутствие прогресса по трём из пяти указанных задач (аммиакопровод, переподключение к SWIFT и запчасти). Продвижение по данным трекам, по сути, полностью заблокировано западными столицами», — говорится в заявлении.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в Москве не поменялась негативная оценка исполнения меморандума ООН о поставках российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Также он сообщил, что Украина выдвигает различного рода требования для реализации зерновой сделки и тем самым уже завела ситуацию в тупик.

Вместе с этим сохраняются и усугубляются связанные с введением антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой и страхованием, отмечали в Москве.

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