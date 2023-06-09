Аксёнов предложил прекратить поставки газа и нефти странам, накачивающим Украину оружием

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил прекратить поставки газа и нефти европейским странам, поддерживающим киевские власти и поставляющим на Украину оружие.

Об этом он рассказал во время интервью «Крым 24».

«Поставили танки — отключаем газ, свет. Поставляешь оружие — всё, до свидания. Надо делать, как они», — сказал глава Крыма.

Аксёнов отметил, что, исходя из слов западных политиков, любая страна, которая что-либо поставит России, будет считаться участником конфликта.

«И мы должны соответствующим образом исходить», — заявил он.

Также Аксёнов выразил предположение, что ВСУ предпримут новые попытки контрнаступления.

Ранее бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник заявил, что России нужно было давно прекращать транзит нефти через Украину.