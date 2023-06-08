Аксёнов заявил, что ВСУ предпримут новые попытки контрнаступления

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинская армия будет предпринимать новые попытки перейти в контрнаступление.

«Это лишь эпизод в данном случае. Это не основное контрнаступление», — приводит РИА Новости слова Аксёнова в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил мнение, что процессом подготовки ВСУ к наступлению руководят британские и американские спецслужбы.

«С точки зрения военной стратегии наши ребята удержали полностью все ситуации, все позиции», — добавил глава Крыма.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.

По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.