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Аксёнов заявил, что ВСУ предпримут новые попытки контрнаступления

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинская армия будет предпринимать новые попытки перейти в контрнаступление.
Аксёнов заявил, что ВСУ предпримут новые попытки контрнаступления
  • РИА Новости
  • © Сергей Мальгавко

«Это лишь эпизод в данном случае. Это не основное контрнаступление», — приводит РИА Новости слова Аксёнова в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил мнение, что процессом подготовки ВСУ к наступлению руководят британские и американские спецслужбы.

«С точки зрения военной стратегии наши ребята удержали полностью все ситуации, все позиции», — добавил глава Крыма.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.

По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.

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