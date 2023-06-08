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Вертолёты ВС России уничтожали по семь целей, отражая атаки ВСУ на Запорожском направлении

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ВС Украины в ходе ночной попытки атаковать на Запорожском направлении в результате каждого вылета пары вертолётов армейской авиации России теряли до семи танков или бронеобъектов.
Вертолёты ВС России уничтожали по семь целей, отражая атаки ВСУ на Запорожском направлении
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом заявил командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов.

По его словам, каждый вылет звена армейской авиации заканчивался эффективным применением противотанковых управляемых ракет по бронетехнике ВСУ.

«За один вылет два вертолёта практически уничтожали от пяти до семи танков и бронеобъектов противника», — сказал Попов.

По его словам, российскую армию ждёт тяжёлая работа, всё только начинается.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.

По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.

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